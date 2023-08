Kirchberger Trinkwasser: Geschmacksveränderung möglich, keine Gefahr

Vereinzelte Haushalte meldeten am gestrigen Donnerstag eine Geschmacksveränderung des Trinkwassers. Laut Bürgermeister Franz Singer (ÖVP) wurden umgehend Untersuchungen eingeleitet. Ursachen wurden bisher nicht gefunden, Mängel an der der Wasserversorgungsanlage konnten keine festgestellt werden.

Ein Labor wurde mit der Untersuchung des Trinkwassers beauftragt, das Ergebnis wird nächste Woche vorliegen.

Singer betont, dass keine Gefahr von der Geschmacksveränderung ausgeht, die man am ehesten als „etwas modrig“ beschreiben könne. Eine Trübung sei nicht festzustellen. „Wir nehmen das Problem sehr ernst“, so der Bürgermeister. Einen Zusammenhang mit der Verunreinigung des Kirchberger Trinkwassers im letzten Jahr sieht er nicht. „Das Wasser in Kirchberg wird laufen überprüft“, sagt Singer. Außerdem sei das Problem am heutigen Freitag wieder am abklingen.

Bereits 2007 schon einmal passiert

Im Jahr 2007 kam es bereits einmal zu einer ähnlichen Geschmacksveränderung im Kirchberger Trinkwasser. Damals bestätigten laut der Gemeinde alle Laboruntersuchungen dem Wasser normale Trinkwasserqualität. Die Ursache konnte damals nicht restlos geklärt werden.

Die Gemeinde empfiehlt jedoch, von der Geschmacksveränderung betroffenes Wasser nur abgekocht als Trinkwasser zu verwenden.