Bei der Wasserversorgung in Hofstetten-Grünau ist der Keim drin. Schon seit letzter Woche kämpft die Gemeinde gegen Verunreinigungen im Trinkwasser. Laut Untersuchungslabor wurden sehr hohe Zahlen an koloniebildenden Bakterien nachgewiesen.

Die Leitungen wurden immer wieder gespült und am Montag lagen die nächsten Testergebnisse vor. „Das Wasser entspricht noch immer nicht den lebensmittelrechtlichen Vorschriften“, informiert Vizebürgermeister Wolfgang Grünbichler. Am Mittwoch wird die nächste Probe gezogen. Das Ergebnis wird am Wochenende erwartet. Bis dahin muss das Wasser weiterhin mindestens drei Minuten wallend abgekocht werden und darf nicht direkt als Trink- und Hausbrauchwasser verwendet werden.

Begonnen hat alles mit einem Wasserrohrbruch bei Bauarbeiten in Mainburg. Bei Arbeiten auf einem Privatgrundstück entstand ein Schaden an der Ortswasserleitung. Die Feuerwehr richtete eine Notversorgung ein. Am Sonntag kam es erneut zu einem Wasserrohrbruch in Mainburg. „Wieder ist bei Bauarbeiten etwas passiert. Die Leitung dort ist alt“, sagt Grünbichler. Daher kann es in der Mariazeller Straße ab der Kreuzung mit der Kilber Straße, in der Plambachstraße, im ganzen Ort Mainburg sowie am Campingplatz und beim Abenteuerland Pielachtal zu Druckschwankungen und Luft in der Leitung kommen. Ob die Wasserrohrbrüche in Zusammenhang mit der Keimbelastung des Trinkwassers stehen, ist derzeit noch nicht gesichert.