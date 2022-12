Trinkwasserprobleme in Kirchberg: Rohrbruch könnte Grund sein

Werbung

Aktuell weist das Trinkwasser in Kirchberg erhöhte Keimwerte auf. Zusätzlich gab es am Dienstag einen Druckabfall im Leitungsnetz. In höher gelegenen Ortsteilen blieben die Wasserhähne komplett trocken.

Es folgte eine intensive Suche nach Rohrbrüchen. Am späten Nachmittag glaubte die Gemeinde, das Problem gefunden haben. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr wurde eine Umgehungsleitung gelegt. Trotz massivem Pumpeneinsatz blieb der Druckabfall jedoch aufrecht und die Suche wurde intensiviert.

Am Mittwoch, in den frühen Morgenstunden, entdeckte ein Mitarbeiter des Bauhofs einen großen Wasserrohrbruch bei der Pielachquerung im Ortszentrum. Mittels Abdrehen einzelner Wasserschieber wurde die Schadensstelle stillgelegt. Die Rohrbrüche konnten vom Trinkwassernetz abgegrenzt werden. Binnen weniger Stunden war die Versorgung des gesamten Leitungsnetzes wieder gesichert.

„Die Wasserversorgung ist im ganzen Versorgungsgebiet von Kirchberg wieder aufrecht“, berichtet Bürgermeister Franz Singer. Es sei nahliegend, dass die Verkeimung mit dem großen Wasserrohrbruch zusammenhängt.

„Wir tun alles, was möglich ist, um die Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser wieder herzustellen“, versichert er. Seit Mittwoch entkeimt eine Spezialfirma das Ortswasser mit einem leichten Chlorzusatz. „Damit möchten wir den leicht erhöhten Bakterienstand wieder in den Griff bekommen.“ In einer Woche werden die nächsten Wasserproben zur Kontrolle eingereicht.

Trinkwasser muss weiterhin mindestens drei Minuten lang abgekocht werden.

