Schon in St. Pölten wären die Musikanten in die Himmelstreppe der Mariazellerbahn gestiegen, um die Konzertgäste mit Unplugged-Versionen ihrer Lieder zu begeistern. In der Ötscher-Basis in Wienerbruck wären nach der Bahnfahrt durch die einzigartige Naturlandschaft ein Konzert und ein regionales Buffet geplant gewesen.

Regionales Benefizkonzert zugunsten von Licht ins Dunkel

Auch heuer wäre der Reinerlös der Veranstaltung wieder an „Licht ins Dunkel“ gespendet worden. In den letzten Jahren ist immerhin die beachtliche Summe von € 20.000,- zusammengekommen.

Für Anton Hackner, Dienststellenleiter der Mariazellerbahn (Niederösterreich Bahnen), steht das Benefizkonzert seit Jahren als Fixpunkt im Veranstaltungsprogramm der Mariazellerbahn: "Unsere Fahrgäste sind stets vom Benefizkonzert begeistert. Wir freuen uns, dass die Kooperation mit „Opfekompott“ und dem Naturpark Ötscher-Tormäuer so gut funktioniert und sind optimistisch, dass wir im Jahr 2021 Licht ins Dunkel mit einem tollen Benefizkonzert wieder unterstützen können", so Hackner.

Schlussakkord der Naturpark-Saison

„Für uns auf der Ötscher-Basis ist das Konzert von „Opfekompott“ immer ein Höhepunkt zum Saisonfinale. Wir freuen uns immer, Teil dieser großartigen Veranstaltung zu sein und damit einen Beitrag für einen guten Zweck zu leisten. Auch die Naturparkgemeinden Annaberg, Mitterbach, Gaming und Puchenstuben haben sich in den letzten Jahren immer als Unterstützerinnen der Veranstaltung eingebracht“, erklärt Florian Schublach vom Naturpark Ötscher-Tormäuer.