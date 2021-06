Beschlüsse rund um das Kletter- und Therapiezentrum standen an der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung. So will die Gemeinde etwa eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) wegen Diskriminierung einreichen.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste auch die Kletterhalle Weinburg viele Monate geschlossen bleiben. Während andere Unternehmen mit Fixkostenzuschuss und Ausfallsentschädigung unterstützt wurden, ging die Kletterhalle leer aus, weil die Gemeinde deren Eigentümerin ist. Bis November habe man noch den Umsatzersatz in Höhe von 80 Prozent bekommen, im Dezember war es damit vorbei.

„Wir wollen dort den Gleichheitsgrundsatz geltend machen.“ Peter Kalteis, Bürgermeister

„Vom Fixkostenzuschuss sind wir von Haus aus ausgeschlossen gewesen“, ärgert sich Bürgermeister Peter Kalteis in der Gemeinderatssitzung. Schon im Frühjahr hatte der Gemeinderat deswegen und für die Bestellung eines neuen Geschäftsführers einen Zuschuss von 50.000 Euro beschlossen, der bereits im Budget berücksichtigt war. Jetzt musste die Gemeinde weitere 30.000 Euro zuschießen. „Diese sind für Fixkosten und Personal notwendig“, meint Kalteis und ist überzeugt, dass jene zumindest zum Teil vom Bund ersetzt werden sollten.

Deswegen will die Gemeinde eine Beschwerde auf Verordnungsprüfung beim Verfassungsgerichtshof einlegen. „Wir wollen dort den Gleichheitsgrundsatz geltend machen“, erklärt Kalteis. Es dürfe keinen Unterschied machen, ob ein Unternehmen privat oder durch eine Gemeinde geführt wird.

ÖVP-Obfrau Bettina Leputsch-Figl regte an, die Beschwerde konzertiert mit anderen betroffenen Gemeinden zu machen, um mehr Schlagkraft zu erzeugen und Anwaltskosten zu sparen. Doch Kalteis entgegnet: „Ich möchte die Zeit nicht verstreichen lassen, bis alles abgestimmt und koordiniert ist.“ Kontakt mit dem Anwalt hat die Gemeinde Weinburg bereits aufgenommen, nun sprach sich der Gemeinderat einstimmig für die Beschwerde aus.

Auch der Vertrag für den Geschäftsführer der Kletterhalle Martin Kerndler wurde in der Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen. Er übernahm am 1. April die Geschäftsführung von Peter Kalteis. Im Vertrag wird etwa der Verzicht auf Kündigung bis zum 31. Dezember 2023 geregelt. „Das hat er sich wirklich verdient“, betont der Bürgermeister.