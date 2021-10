Nach mehreren pandemiebedingten Verschiebungen fand nun die Jahreshauptversammlung der SPÖ Weinburg statt, bei der auch Neuwahlen auf der Tagesordnung stand. Vorsitzender ist Vizebürgermeister Michael Strasser, Laura Leiner Schriftführerin und David Lilek Kassier. Alle Funktionen wurden einstimmig gewählt. „Ich danke den Mitgliedern für das Vertrauen und freue mich auf die neue Herausforderung“, betont Strasser, der besonders die Verjüngung des Orts-Präsidiums mit seinem Team hervorhebt.

Ziele für Weinburg hat Strasser viele. „Ich möchte den Ort zukunftsfit weitergestalten und lebenswert erhalten. Außerdem wollen wir den eingeschlagenen Weg punkto Klimawandelanpassung weiterführen“, sagt der SPÖ-Vorsitzende. Er berichtete auch von den Aktivitäten in der Pandemiezeit, in der unter Einhaltung der Covid-Maßnahmen Angebote für die Bevölkerung geschaffen wurden, etwa das Wandern am Nationalfeiertag. „Die Gmoa-Bus-Hilfe und die Unterstützung bei Test- und Impfregistrierungen durch die Gemeinde sorgten dafür, dass niemand im Ort ohne Hilfe zurückblieb“, ist Strasser überzeugt.

EU-Abgeordneter und Präsident der Naturfreunde Andreas Schieder und Nationalratsabgeordneter Robert Laimer sprachen über den Wahlerfolg der SPD in Deutschland und die Gefahren eines Blackouts.

Auf der Tagesordnung stand außerdem die Ehrung langjähriger SPÖ-Mitglieder: Franz Gallhuber, Martin Steiner und Ingeborg Stuphan für 40 Jahre Mitgliedschaft; Friedrich Endlicher für 50 Jahre Mitgliedschaft; Wolfgang Hinkfuss, Maria Königsberger, Leopold Renz, Hubert Vogl für 60 Jahre Mitgliedschaft.