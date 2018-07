Drei Eisenbahnkreuzungen der Mariazellerbahn in Weinburg müssen gesichert werden: die Haltestelle Weinburg, die Eisenbahnkreuzung in Waasen und die in der Brüder-Teich-Straße. Letzte Woche fand die Begehung mit einem Vertreter der NÖVOG statt, und es wurden letzte Planungsabsprachen getroffen.

„Es ist alles gut gelaufen“, betont Bürgermeister Peter Kalteis. In der Brüder-Teich-Straße soll eine Lichtzeichenanlage errichtet werden. Diese wurde bereits verkehrsrechtlich verhandelt.

„Sie können dann den Weg zu Schule und Kindergarten gefahrfrei bestreiten und müssen nicht mehr auf die Landstraße.“ Peter Kalteis über den Bau eines Begleitweges in Waasen

Bei der Haltestelle Weinburg soll eine Schrankenanlage kommen. „Im Bereich des Zuganges sind außerdem kleine Baumaßnahmen geplant. Es soll auch gut ausschauen, das ist mir wichtig“, betont der Bürgermeister.

In Waasen kommt eine Lichtzeichenanlage Und ein Begleitweg Richtung Weinburg wird errichtet. „Weil wir die Fischereikreuzung schließen, braucht es für die Fischer einen Ersatzweg“, führt Kalteis aus. Der Begleitweg soll bis nach Weinburg führen. Das sei aber auch eine gute Geschichte für die Jungfamilien, die dort leben. „Sie können dann den Weg zu Schule und Kindergarten gefahrfrei bestreiten und müssen nicht mehr auf die Landstraße“, erklärt der Bürgermeister.

Projekt wird zeitnah umgesetzt

Am 6. August soll es schon mit den Bauarbeiten für die Sicherung der Eisenbahnkreuzungen losgehen. „Mir ist wichtig, dass wir das alles zeitnah umsetzen“, führt Kalteis aus. Der Bau des Begleitweges werde aber etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Mit den Sicherungen der Eisenbahnkreuzungen wird es für die Anrainer noch ruhiger in Weinburg. „Es gibt dann nur noch gesicherte Eisenbahnübergänge in der Gemeinde. Dann müssen Lokführer keine Signale mit der Himmelstreppe mehr abgeben“, freut sich Bürgermeister Kalteis über die weitere Verbesserung der Lebensqualität in seiner Gemeinde.