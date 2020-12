Bereits zum dritten Mal organisierte Petra Hell die Benefiz-Aktion „Nähen für Frühchen und Sternenkinder“. Heuer war jedoch alles anders: Das gemeinsame Nähen musste sie wegen der Corona-Maßnahmen absagen.

Stattdessen schnürte Hell zahlreiche Stoffpakete für ihre Helferinnen und Helfer. Diese holten sie ab, werkten alleine zuhause und brachten die Pakete anschließend retour.

Ergebnis mehr als vervierfacht

Der Lockdown sei kein Nachteil gewesen. Im Gegenteil: Mit rund 950 Teilen haben sie ihr Ergebnis mehr als vervierfacht. „Ich habe absolut nicht damit gerechnet“, erzählt Hell. Aber ihr 26-köpfiges Team habe die ruhigere Zeit gerne für etwas Sinnvolles genutzt.

Einerseits strickten, nähten und häkelten sie für sogenannte „Sternenkinder“, die vor, während oder kurz nach der Geburt sterben. „Für Betroffene ist es sehr wichtig, dass ihr Sternenkind liebevoll eingepackt ist und würdevoll verabschiedet werden kann“, erklärt Hell. In diesem Jahr kamen 393 Spezialhöschen, 12 Pucksäcke und 50 Einschlagdecken zusammen. Sie gehen an den Verein „Pusteblume“, der sie an Krankenhäuser, Familien und Fotografen weiterleitet.

Darüber hinaus haben die Ehrenamtlichen mehr als 500 Kleidungsstücke für die Frühchen-Station im Universitätsklinikum St. Pölten genäht. Dort werden sie dringend gebraucht, weiß Hell, denn kleine Größen seien schwierig zu bekommen. Außerdem seien die selbst genähten Bodys und Pumphosen farbenfroher als die eintönige Spitalskleidung.

Trotz des überwältigenden Ergebnisses hofft Hell, dass sie im kommenden Jahr wieder gemeinsam nähen können. „Das ist schon etwas ganz Besonderes. Da sitzen viele Leute an einem Tisch, plaudern miteinander und führen natürlich auch tiefgründige Gespräche, weil auch Betroffene mithelfen.“ Der Grundstein ist gelegt: Kaum war die Näh-Aktion beendet, hat sie bereits die nächste Stoffspende erhalten.