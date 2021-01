Jedes Jahr werden die Lehrlinge mit ausgezeichnetem Erfolg bei einem großen Event im Festspielhaus St. Pölten geehrt. Aufgrund der Covid-19-Pandemie musste dieses ausfallen. Stellvertretend gratulierten Landeshauptfrau Johann Mikl-Leitner und Wirtschaftskammer NÖ Präsident Wolfgang Ecker Labortechnikerin Bianca Dirnecker von Constantia Teich und Kältetechniker Eric Raffetseder von der Karl Österreicher Gesellschaft.

Bianca Dirnecker hat ihre Lehre zur Labortechnikerin bei Constantia Teich in Weinburg absolviert – mit Auszeichnung, obwohl sie sich in der Pflichtschulzeit als durchschnittliche Schülerin einstufen würde. „Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, weil ich großes Interesse an Naturwissenschaften habe. Besonders an der Chemie und der Biologie“, erklärt sie. Dirnecker findet es spannend, mit den Kollegen neue Lacke zu entwickeln und diese umzusetzen. Die Abwechslung im Beruf macht ihr großen Spaß.

„Habe großes Interesse an Naturwissenschaften.“ Bianca Dirnecker

Bei Constantia Teich zeigt man sich stolz auf die Erfolge der Lehrlinge. „Der Großteil unserer Lehrlinge schließt mit einem guten oder ausgezeichneten Erfolg ab“, hebt Lehrlingsbeauftragte Bettina Kalcher hervor. Und das zahlt sich auch aus. „Es gibt eine im Kollektivvertrag geregelte Prämie und unser Betriebsrat verdoppelt diese noch“, erklärt Personalleiterin Julia Birner-Schuschu.

Constantia Teich bildet in fünf verschiedenen Lehrberufen aus. Aktuell sind 29 Lehrlinge im Betrieb. Der Großteil wird im Betrieb bleiben: „Es sind etwa 90 Prozent“, weiß Birner-Schuschu. In den Werkstätten und der Instandhaltung sind zu 95 Prozent ehemalige Lehrlinge beschäftigt. „Diese sind vom ersten Tag an mit dabei und kennen die Anlagen wie kein Externer“, erklärt Kalcher. In der Ausbildung setzt Constantia Teich auch auf soziale Kompetenz. So stehen Seminare für mehr Selbstvertrauen, das Sprechen vor anderen und das richtige Lernen auf dem Programm. Kurz vor der Lehrabschlussprüfung wird die Prüfungssituation in einem Rollenspiel simuliert. „Damit die Lehrlinge alles schon einmal durchgespielt haben“, führt Kalcher aus. Auch die Lehre mit Matura wird in Weinburg direkt im Werk gefördert. Fast die Hälfte nutzt auch diese Chance.