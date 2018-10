Rund 15 Jahre gab es in der Gemeinde Weinburg keinen eigenen Elternverein. Das hat sich nun geändert. Motivierte Mütter und Väter haben sich gemeinsam organisiert, um allen Kindern zwischen null und 14 Jahren eine Plattform zu bieten, Feste zu organisieren und der Schule und dem Kindergarten unter die Arme zu greifen.

„Diese Form eines Elternvereins ist in Niederösterreich einzigartig. Wir haben uns als Vorbild die Gemeinde Michaelenbach in Oberösterreich genommen“, so Obfrau Claudia Stiefsohn. 15 Personen sitzen im Vorstand des neu gegründeten Vereins, Stiefsohns Stellvertreterin ist Manuela Mayerhofer und 64 Familien sind insgesamt dabei. Auch die Direktorin der Volksschule Brunhilde Frühwirth freut sich über die gewonnene Unterstützung: „Ich finde die Initiative sehr gut. Der Verein unterstützt uns beispielsweise bereits bei der kommenden Buchausstellung.“ Seit 2017 betätigen sich die Eltern bereits. Zur Gründung eines Vereins kam es jedoch erst jetzt. Am vergangenen Freitag tagte der Vorstand erstmals.