Künstler Heinz Trutschnig aus Weinburg durfte sich erneut über eine wichtige internationale Auszeichnung freuen. Den Julius Cäsar Award nahm er in Lecce, Italien entgegen. „Das ist natürlich eine große Ehre und ein ganz besonderer Tag“, so Truschnig. „Durch den Preis konnte ich mich nicht nur in Italien auszeichnen, sondern auch der internationale Zuspruch hat sich dadurch besonders verstärkt.“

Bis zum Ende des Jahres sowie im kommenden Jahr 2019 plant er Ausstellungen in Wien und Kitzbühel, aber auch in Italien, den USA und in der Schweiz. Auftritte auf einigen Kunstmessen weltweit sowie die Zusammenarbeit mit neuen Galerien stehen auf dem Programm. „Da ich in den letzten Jahren auch öfter in Niederösterreich ausgestellt habe und dies leider nur mit mäßigen Erfolg, werde ich mich eine längere Zeit wieder mit meinen Ausstellungen ins Ausland begeben. Leider gilt in diesem Fall das Sprichwort ‚Geh nicht fort, bleib im Ort‘ nicht wirklich“, so Trutschnig.