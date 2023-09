Erfolgreiche Bilanz für Ferienbetreuung bei Constantia Teich

Während der drei Wochen, als Kindergärten und Horte geschlossen waren, konnten bei Constantia Teich beschäftigte Eltern ihre Kinder trotzdem betreuen lassen, denn die Firma bot zur Überbrückung dieser Wochen in Kooperation mit dem Hilfswerk Ferienbetreuung an. Dies soll laut der Firma die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern. Das Angebot richtete sich an Kinder im Alter von drei bis 14 Jahren. Heuer wurden pro Woche etwa 15 Kinder betreut, darunter auch viele Geschwister.

Die Kinder bekamen ein abwechslungsreiches Sport- und Kreativprogramm geboten, etwa eine Rätselrallye, eine Spielecorner, Bewegungsspiele und mehr. Zu Mittag wurden die Kinder von einem lokalen Gastronomen verpflegt. Die Aktivitäten fanden sowohl im Sportvereinshaus, welches von der Gemeinde Weinburg zur Verfügung gestellt wurde, als auch am Sportplatz und dem nahe gelegenen Motorik- und Geschicklichkeitsparcours statt.

Ein Großteil der Kosten wurde vom Unternehmen getragen. „Constantia Teich unterstützt damit die Eltern in der oft organisatorisch schwierigen Zeit der Ferienbetreuung. Eltern können beruhigt ihren Aufgaben nachgehen, wissend, dass die Kinder gut versorgt sind und ihren Spaß haben“, heißt es seitens der Firma.