Ermittlungen gegen Amtsleiter wurden eingestellt

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen den ehemaligen Amtsleiter Christian Breinreich nach einem Jahr eingestellt. Bürgermeister Peter Kalteis hatte den Amtsleiter im Oktober 2020 wegen Unregelmäßigkeiten entlassen. Laut Oberstem Gerichtshof war die Entlassung jedoch aus Formalgründen unwirksam.

„Die Ermittlungsverfahren wurden mit der Begründung eingestellt, dass meinem Mandanten keine Straftatbestände nachgewiesen werden konnten“, erklärt Rechtsanwältin Sigrid Urbanek. Eine Anklage sei nicht erhoben worden. Bürgermeister Peter Kalteis befindet sich derzeit auf Reha und verwies daher an seinen Rechtsanwalt Markus Mayer. Der bestätigte die Einstellung.

Drei Zivilverfahren laufen noch. „Die Gemeinde hat meinem Mandanten noch keinen einzigen Cent gezahlt. Er hat das ausständige Gehalt eingeklagt“, berichtet Urbanek. Außerdem möchte Breinreich keinen „goldenen Handshake“, sondern seine Stelle zurück.

Derzeit arbeiten die Beteiligten an einer außergerichtlichen Lösung. „Man ist bemüht. Aber das steckt noch in den Kinderschuhen“, so Mayer.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.