Gebietsmaifeier: „Kämpfen wir weiter mit Mut und Leidenschaft“

Am Vorabend des 1. Mai traf sich der SPÖ Bezirk in Weinburg zur Gebietsmaifeier. Ober-Grafendorfs Bürgermeister Rainer Handlfinger, die Dritte Landtagspräsidentin Eva Prischl und Bezirksstellengeschäftsführer Gregor Unfried kamen genauso wie Alt-Bürgermeister Peter Kalteis.

Nach dem Fackelumzug hielten Bürgermeister Michael Strasser sowie der designierte Landeschef Sven Hergovich ihre Festreden. Strasser erklärte darin unter anderem, wieso die Route über die Konrad Gerstl und die Dr. Tschadek-Straße führte:

Denn Tschadek war eine umstrittene Person: Marinerichter im Zweiten Weltkrieg, später Justizminister und Weinburger Bürgermeister. Wie damit umgehen, fragte sich die Gemeinde damals. Die Lösung: Indem sie die Dr. Tschadek-Gasse mit der Konrad Gerstl-Gasse zusammenlaufen lassen. Denn Gerstl war Widerstandskämpfer, während des Krieges hingerichtet. Am Kreuzungspunkt der beiden Wege steht eine Gedenktafel.

Das spreche für zwei Dinge: Einerseits, dass Weinburg gegen das Vergessen kämpft. „Wir wollen nichts unter den Teppich kehren“, so Strasser. Andererseits, dass die Gemeinde das Einende über das Trennende stellt. „Wir dürfen uns nicht spalten lassen“, sagte der Neo-Bürgermeister.

Folgend erwähnte er kurz die aktuellen Debatten innerhalb und rund um die Bundes-SPÖ: „Alle drei zur Wahl stehenden Personen bringen etwas mit, dass die Menschen brauchen“, blieb Strasser diplomatisch. Die letzten zwei Jahre habe die SPÖ nicht gut nach außeren kommuniziert: „Ich kann mir vorstellen, dass viele arbeitende Menschen nicht mehr wussten, in welche Richtung wir gehen.“ Das müsse sich ändern.

Gerade jetzt brauche es die Sozialdemokratie, denn „Die Teuerung in Österreich ist höher als in anderen Ländern. Ich frage mich, ob die Regierung sie überhaupt in Griff bekommen will.“ Als Positiv-Beispiele lohne es sich nach Weinburg zu schauen, wo viel mit sozialdemokratischer Handschrift umgesetzt worden sei. Zum Schluss appelierte Strasser noch: „Kämpfen wir weiter mit Mut und Leidenschaft.“

Auch Festredner Sven Hergovich sprach über die aktuelle politische Situation und die Unzufriedenheit: „Viele Menschen haben das Vertrauen verloren. Aber ich will, dass man mir vertrauen kann.“

Hergovich kritisierte die Schwerpunkt der Schwarz-Blauen Koalition und wiederholte einige SP-Forderungen nach kostenloser Kinderbetreuung, Unterstützung für pflegende Angehörige und mehr Investition in die Gemeinden und Regionen.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.