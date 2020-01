Knapp 8.000m² Baulandindustriefläche werden sich bald im Besitz der Gemeinde Weinburg befinden – einstimmig wurde im Gemeinderat der Ankauf des Areals von Ernst Borias gleichnamiger Firma beschlossen, ein Vorvertrag bereits abgeschlossen.

Nach 102 Jahren in Familienbesitz stellt die Erdbau-, Transport- und Brunnenbau-Firma E.Boria mit Anfang Jänner ihren operativen Betrieb ein. „Meine Mitarbeiter fangen in Rabenstein bei Erdbau Karl Prohaska an“, so Ernst Boria, „ich selbst beginne bei der Gemeinde zu arbeiten.“ Bürgermeister Peter Kalteis spricht von einer „Zukunftsinvestition, die die Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde im Dienste der Bürger wesentlich verbessern kann.“

Für etwaige Firmenansiedlungen könne das Areal in Zukunft genutzt werden, so der Ortschef. Und für die Bauhofanlage. „Unser gegenwärtiger Bauhof ist sehr gut ausgestattet, aber platzt aus allen Nähten“, sagt Kalteis. So bald es möglich ist, soll der jetzige Bauhof aufs Firmenareal umgesiedelt werden. „Damit ist eine wesentliche Erweiterung der Angebote möglich“, so Kalteis. Erleichterungen bei der Müllentsorgung, etwa über Muldenkippen, sollen dadurch möglich werden, eine zeitlich flexible Zutrittsmöglichkeit mit der Bürgerkarte und mehr Reparaturoptionen durch die Bauhof-Mitarbeiter. Auch Überlegungen in Richtung Eigenkompostierung gibt es.

In einem ersten Schritt aber soll ein fundiertes Konzept erarbeitet werden, „auf dem die Umsiedelungsmaßnahmen fußen“, sagt Bürgermeister Peter Kalteis. Im Gemeinderat wird es einen eigenen Ausschuss geben, der gemeinsam mit Fachleuten des Umweltverbandes dafür verantwortlich zeichnet.