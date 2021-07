Der TEH-Käuterschaugarten bekam die Plakette "Goldener Igel" verliehen. Diese wird von der Initiative "Natur im Garten" vergeben. Der Schaugarten hat sich mittlerweile zum beliebten Ausflugsziel in der Region entwickelt; immer wieder finden dort auch Kurse rund um Natur und Garten statt.

Durch die Verleihung der Plakette „Goldener Igel“ soll darauf hingewiesen werdenn, dass Niederösterreich sich als ökologisches Gartenland Nummer eins in Europa positioniert. „Dieser Erfolg ist maßgeblich auf unsere großartige Gartenkultur und die liebevolle Pflege der Schaugärtnerinnen und Schaugärtner zurückzuführen“, erklärt Landesrat Martin Eichtinger anlässlich der Auszeichnung.

Niederösterreich bietet eine große Vielfalt an Gartenerlebnissen an. Diese reicht von Schlossgärten, Themen- oder Erlebnisgärten, Parkanlagen, privaten Gärten, Stifts- und Klostergärten, Obst-, Gemüse- und Kräutergärten bis zur ökologischen Gartenschau. Jährlich werden jene Schaugärten mit der beliebten Auszeichnung „Goldener Igel“ ausgezeichnet, die die drei Kernkriterien von ‚Natur im Garten‘ am besten umsetzen.

Die Idee der naturnahen Garten- und Grünraumgestaltung und der Schutz der Artenvielfalt wird von vielen heimischen Gartenbesitzern mittlerweile unterstützt und weiter ausgebaut. Dabei ist der Verzicht auf chemisch-synthetischen Dünger und Pestizide sowie Torf besonders ausschlaggebend – die Kernkriterien von „Natur im Garten“.

Eine Übersicht der „Natur im Garten“ Schaugärten sowie Informationen zum Angebot und zu den Öffnungszeiten findet man unter www.naturimgarten.at/schaugärten.

Die nächste Möglichkeit zum Besuch eines Schaugartens bieten die "Niederösterreichischen Schaugartentage" am 25. und 26. September.