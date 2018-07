„Man hört immer wieder, wie wichtig die geschichtliche Aufarbeitung ist, wenn aber jemand etwas dafür tut, interessiert das von öffentlicher Seite niemanden“, ärgert sich die Weinburgerin Renate Böhm. Die Hobby-Historikerin hat es sich zum Ziel gesetzt, Verborgenes wieder ans Licht zu holen und deshalb das Magazin „Zeitreise“ gegründet. Seit dem vergangenen Herbst werden darin historische Ereignisse der Region dargestellt. Bei einer Veranstaltung im vergangenen Jahr stellten Vereine, Institutionen und Historiker ihre Arbeit vor.

Gut besuchtes Event

„Vor der ‚Zeitreise‘ in Kammerhof habe ich Politiker in einem Schreiben um ihre Unterstützung gebeten. Eine Reaktion ist, abgesehen von Bürgermeister Peter Kalteis, der uns mit einer Spende unterstützte, ausgeblieben“, erzählt die Weinburgerin. Gut besucht war das Event dann aber doch. „Einige Politiker haben unsere Arbeit gelobt und betont, dass wir mit ihrer Unterstützung rechnen können“, erinnert sich Böhm.

Auf diese wollte die Weinburgerin nun zurückkommen. Die erwartete Hilfe blieb jedoch wieder aus. „Wir haben unser Heft an alle Landtagsabgeordneten geschickt, um sie auf unsere Arbeit aufmerksam zu machen. Das Ziel war es, mit Unterstützung des Landes, eine zweite Veranstaltung auf die Beine zu stellen.“ Antwort bekam sie keine: „Kein Danke für das Gratis-Exemplar, von finanzieller Unterstützung ganz zu schweigen“, zeigt sich die Hobby-Historikerin enttäuscht.

Dass das Engagement der Weinburgerin von den Politikern sehr wohl geschätzt wird, unterstreicht Landtagsabgeordnete Doris Schmidl: „Ich fürchte, die Magazine sind bei der vielen Post, die wir bekommen, einfach untergegangen. Da ist etwas schiefgelaufen, das war keine Absicht. Wenn sich das Team noch mal an uns wendet, können wir uns das Projekt sicher noch einmal ansehen.“