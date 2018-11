WEINBURG / Um 3.40 Uhr wurden die FF Kameraden der FF Weinburg, Hofstetten und Ober-Grafendorf aus dem Schlaf gerissen: Einsatz in der Dr. Tschadek-Straße in Weinburg. Eine Küche in den dortigen Mehrparteienhäusern stand in Brand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Weinburg war der Wohnungsbesitzer schon außerhalb des Gebäudes und wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Auch die anderen Mieter mussten alle das Wohnhaus verlassen.

Drei Feuerwehren standen am Samstag in den frühen Morgenstunden in der Dr.- Tschadek-Straße in Einsatz. | FF Weinburg

„Unser Atemschutztrupp ging sofort zur Brandbekämpfung über und konnte noch die zwei Katzen des Wohnungsbesitzers retten“, berichtet Weinburgs Feuerwehrkommandant Engelbert Seiser. Während die FF Hofstetten den Reserveatemschutztrupp stellte, begann die FF Ober-Grafendorf mit der Belüftung der Wohnung und des Stiegenhauses. Nach kurzer Zeit konnte „Brand Aus“ gegeben werden.

Eine eingeschaltete Herdplatte und darauf ein Topf mit Öl verursachten vermutlich das Feuer in der Wohnung. | FF Weinburg

Nachdem das Gebäude wieder rauchfrei war, durften die anderen Mieter wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Brandursache war vermutlich ein Fettbrand, da der Herd noch eingeschaltet war und sich darauf ein Topf mit Öl befand. Der Besitzer dürfte beim Kochen eingeschlafen sein.