Viele Kinder der Volksschule legen ihren Schulweg mit Rollern zurück. Denn ab acht Jahren ist es erlaubt, mit Tretrollern ohne Beaufsichtigung zu fahren, sofern niemand dadurch gefährdet wird. „Laut Gesetz zählen diese Gefährte zu den spielzeugähnlichen Fahrzeugen und dürfen daher ausschließlich am Gehsteig und in Schrittgeschwindigkeit bewegt werden“, berichtet der ARBÖ.

Die Gemeinde reagierte auf die verstärkte Nutzung und stellte einen abschließbaren Roller-Ständer zur Verfügung. „Der Ständer wird gut genutzt und ist zum Teil schon voll“, freut sich Vizebürgermeister Michael Strasser über den regen Gebrauch - besonders in Hinblick auf den Umweltschutz, auf den er aufmerksam machen möchte. So wird es ab April wieder die Aktion „Klimameilen sammeln“ geben. „Kinder, die den Schulweg oder auch nur Teile davon klimafreundlich zurücklegen, können diese Meilen in einen Sammelpass eintragen“, erklärt Strasser. Die Gemeinde wird für jede Klasse einen Preis zur Verfügung stellen.