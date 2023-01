Landgasthof Kammerhof: Keine Pläne für neue Pension

Werbung

Rund um das Gebäude in der Mariazeller Straße 6 ranken sich derzeit einige Gerüchte im Tal. Im Herbst kaufte es Selman Salihaj vom Landgasthof Kammerhof, Schlüsselübergabe war im November. Noch ist unklar, was der neue Inhaber mit der Immobilie machen möchte. „Für eine Pension müssten wir zu viel investieren. Das will ich nicht, ich habe Arbeit genug“, erklärt Salihaj. Ihm fehle Personal in der Gastronomie. Außerdem gebe es zu wenige Zimmer.

Momentan könnte er sich vorstellen, die Geschäftsfläche im Erdgeschoss zu vermieten. Hier befand sich früher eine Verkaufsfiliale der Fleischhauerei Strohmaier. Den zweiten Stock möchte er eventuell nutzen, um dort bei Bedarf Gäste seines Landgasthofs unterzubringen.

„Ich lebe von den Arbeitern, nicht vom Tourismus“, berichtet der Wirt. Rund 80 Prozent seiner Zimmer vermietet er an Beschäftigte der großen Industriebetriebe in der Region, etwa Trepka, Rubner, Egger oder Constantia Teich. Am Wochenende und an Feiertagen ständen die Zimmer leer.

