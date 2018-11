Schreckensmomente erlebte der 28-jährige Weinburger, in dessen Wohnung in der Vorwoche ein Feuer ausbrach. Eine eingeschaltete Herdplatte und darauf ein Topf mit Öl verursachten das Feuer in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Dr.-Tschadek-Straße am Samstagmorgen. Um 3.40 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehren Weinburg, Hofstetten und Ober-Grafendorf aus dem Schlaf gerissen.

Die Kücheneinrichtung wurde durch den Brand schwer beschädigt. | FF Weinburg

Beim Eintreffen der Feuerwehr Weinburg war der 28-Jährige schon ins Freie geflüchtet, die Katzen Tom und Jerry musste er zurücklassen. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Roten Kreuz erstversorgt, aber die Sorge um die Katzen war größer, als um die eigene Gesundheit. „Obwohl der Besitzer ins Spital musste, hat er von dort aus sofort angerufen und sich erkundigt, wie es den Katzen geht“, berichtet Weinburgs Feuerwehrkommandant Engelbert Seiser. Diese waren dank des Einsatzes seines Atemschutztrupps wohlauf. „Wir haben sofort mit der Brandbekämpfung begonnen und konnten die zwei Katzen des Wohnungsbesitzers retten“, erinnert sich Seiser.

Während die Freiwillige Feuerwehr Hofstetten den Reserveatemschutztrupp stellte, begann die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Ober-Grafendorf mit der Belüftung der Wohnung und des Stiegenhauses. Nach kurzer Zeit konnte „Brand Aus“ gegeben werden. Nachdem das Gebäude wieder rauchfrei war, durften die anderen Mieter wieder in ihre Wohnungen zurück.

„Obwohl der Besitzer im Spital war, hat er sofort angerufen und sich erkundigt, wie es den Katzen geht.“ Engelbert Seiser, FF-Kommandant Weinburg

Die geretteten Katzen holte der Vater des 28-Jährigen sofort nach dem Brand ab. „Ich bin der Feuerwehr sehr dankbar, dass sie Tom und Jerry gerettet hat. Aber auch die Nachbarn waren sofort da und sind mit Katzenkörberl bereit gestanden“, so der Weinburger.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird derzeit noch mit der Versicherung erhoben. Der 28-Jährigem, der Anfang der Woche aus dem Krankenhaus entlassen wurde und seine zwei Samtpfoten sind bei seinen Eltern untergekommen.