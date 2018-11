Ein großes Herz für Eltern von Sternenkindern beweist Petra Hell: Die 47-jährige Weinburgerin organisiert am Samstag, 8. Dezember, von 9 bis 21 Uhr die Aktion „Nähen für Sternenkinder“ in der Kerschanhalle. Zwölf Stunden lang wird da genäht gebügelt und eingepackt – die maßgeschneiderten Kleidungen und Kopfbedeckungen sind für Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt verstorben sind. „Es gibt viel mehr Betroffene, als man vermutet oder in den Medien darüber erfährt“, erklärt Petra Hell. „Als ich davon erfuhr, war mein Ansporn groß, helfen zu wollen.“ Die Hilfe dient vor allem dem innigen Andenken der Eltern an ihre Kinder, werden doch die Sternenkinder in den liebevoll gestalteten Kleidern von Fotografen abgelichtet. „Das ist eine wichtige Sache für die Eltern, um sich würdevoll verabschieden und immer liebevoll erinnern zu können.“

Warum Hell und weitere Näherinnen gefragt sind, liegt daran, dass es für die zwischen 15 und 50 Zentimeter großen Kinder keine Maßkleidung gibt. „Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir viel Material bekommen.“ Für die Aktion sucht die Weinburgerin gezielt weiche, kindgerechte Stoffe, vorzugsweise in Pastellfarben. „Wir gestalten dann Einschlagdecken, Hauben und Decken daraus. Auch schöne Bänder sind erwünscht, um die Pakete zu verzieren.“

Kooperation mit dem Universitätsklinikum

Für den 8. Dezember erhofft sich Hell so viel Stoffe und Hilfe wie möglich (Kontakt: 0664/ 311 54 93). Die Kleidungen werden an die beiden Vereine „Pusteblume“ und „Sternenkinder“ geliefert. Ein Abnehmer ist aber auch das Universitätsklinikum St. Pölten. „Gerade für das Klinikum kann ich mir regelmäßige Näh-Aktionen gut vorstellen. Ob es nämlich noch einmal so groß wie am 8. Dezember wird, ist aus heutiger Sicht noch nicht ganz klar.“

Den Anstoß bekam Hell durch die Stoff-Spende einer Weinburgerin. Danach setzte sich die 47-Jährige mit einer sinnvollen und hilfreichen Verwendung der Stoffe auseinander. „Viele nähen für einen guten Zweck. Ich wollte das explizit für Sternenkinder machen.“ 2019 kommen aller Voraussicht nach Frühchen an die Reihe, stellt Hell in Aussicht.

Nähen ist für die Versicherungskauffrau im Außendienst ein willkommener Ausgleich. Und eine Leidenschaft, die sie seit ihrer Kindheit beseelt. Ihr Know-how gibt Hell zudem seit September in ihren Nähkursen weiter. „Ich gebe wirklich gerne weiter, was mir so viel Freude bereitet.“