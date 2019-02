Zwei Jahre hatte Weinburg keinen Nahversorger. Seit Ende Juni bietet Helmut Wimmer im neu gestalteten Nah&Frisch-Geschäft alles an, was man zum Leben braucht. „Es wurde sehr viel Geld in das Geschäft hingesteckt – über 200.000 Euro“, so Bürgermeister Peter Kalteis, der enttäuscht ist, das die Weinburger das Angebot in der Gemeinde nun zuwenig nutzen. „Es reicht einfach nicht, wenn man sich nur das holt, was man vergessen hat“, ärgert sich der Bürgermeister.

In der letzten Sitzung des Gemeindevorstands wurde beschlossen, dass „wir den Betrieb unterstützen wollen“, informiert Kalteis. Schon jetzt seien die Vereine vorbildhaft, die zu Jubiläen Gutscheine für das Geschäft verschenken. „Wir haben in der Gemeinde über 1.000 Personen, die volljährig sind, ich hoffe dass künftig mehr Leute im Geschäft vorbeikommen“, appelliert der Bürgermeister an die Bürger.

Seit Jahresbeginn gibt es nur mehr eine Mitarbeiterin im Markt und ab März werden die Öffnungszeiten leicht reduziert. Montag und Donnerstag wird es nur mehr am Vormittag Betrieb geben. Die Qualität soll aber wie gewohnt hoch bleiben. „Ich habe einige Stammkundschaften, die kaufen viel bei mir ein, ein Teil kommt wegen Kleinigkeiten, wie frisches Gebäck, Milch oder Butter und andere kommen gar nicht“, berichtet Fleischhauer Helmut Wimmer. Seine selbst gemachten Produkte wie Fleischknödel, Schweinsbraten und Co. werden aber gut angenommen. Im Lokal gibt es auch eine Kaffeeecke, in der man die erworbenen Produkte auch gleich verkosten kann.