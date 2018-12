Im kommenden Jahr stehen in der Kletterhalle in Weinburg einige Neuerungen an. Weil das Sportzentrum NÖ zum Olympiazentrum wird, übersiedelt die Sportwissenschaft von Weinburg nach St. Pölten. Derzeit wird über einen neuen Namen für die Kletterhalle nachgedacht. Gemeinsam mit dem Gemeinderat sollen außerdem Ideen für die Neuausrichtung gesammelt werden.

Weinburg bleibt das Kletterzentrum, auch für die Olympioniken, dafür wird auch eine Speedkletterwand errichtet. Diese wird vom Land gefördert und ist zertifiziert. Dafür müssen Höhe und Neigung den Vorgaben entsprechen. Diese Wand wird jedoch nur den Kaderathleten vorbehalten sein. „Wir wollen aber auch eine Speedwand für die Besucher errichten“, berichtet Bürgermeister Peter Kalteis. Der Bau der neuen Wände soll aber erst nach der aktuellen Klettersaison beginnen.

„Wir wollen aber auch eine Speedwand für die Besucher errichten.“ Peter Kalteis, Bürgermeister

Neu wird auch die Gastro in der Kletterhalle. Nach dem Ende des Ristorante Jade kurz vor Weihnachten ist die Gemeinde auf der Suche nach einem neuen Pächter.