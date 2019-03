Die neue 30er-Zone mit Rechtsvorrang in Weinburg ist aktiv. Schon in der Gemeinderatssitzung im letzten Oktober wurde im Gemeinderat die Verordnung beschlossen. Jetzt wurden die Tafeln aufgestellt und die Verordnung tritt in Kraft.

Viele junge Familien haben sich im Siedlungsgebiet Kornfeld-, Sonnenblumen-, Florian- und Mohnblumengasse angesiedelt. Dort soll die Verringerung der Höchstgeschwindigkeit für mehr Sicherheit sorgen. Auch in der Brüder-Teich-Straße wurde das Verkehrszeichen „30er Zone mit Rechtsvorrang“ montiert.

„Durch die Ausweisung der Zonen zwischen Mariazeller Straße und Mühlbachbrücke unter Einschließung von Florianigasse, Sonnenblumengasse, Brüder-Teich-Straße, Mohnblumen- und Kornfeldgasse haben nun auch die Nutzer der Brüder-Teich-Straße Rechtsvorrang zu gewähren“, führt Bürgermeister Peter Kalteis aus.

Trotz Verordnung von Tempo 30 sind bei den Verkehrsmessungen häufig deutliche Überschreitungen des Geschwindigkeitslimits festgestellt worden. Die Änderung ist neben der Beschilderung auch durch „Haifischzähne“ am Straßenbelag ersichtlich. „Ein Fehler ist uns bei der Eisenbahnkreuzung unterlaufen, dort wird die Markierung noch geändert“, so Kalteis.