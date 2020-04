Vom Balancepfad über ein Insektenhotel, von der Kräuterspirale bis zum Klangspiel: Der Naturerlebnisweg der Weinburger Naturfreunde mit seinen liebevoll gestalteten Stationen lockt Alt und Jung. Und ist nun wieder um einige Attraktionen reicher.

Denn die Projektleiter Erika und Franz Planer werken täglich in ihrer Kellerwerkstatt und im Wald. „Durch die Coronakrise noch ein wenig mehr als sonst“, erzählt Franz Planer. Mit Anfang April wurden drei neue Stationen am Naturerlebnisweg installiert. „Als nächstes möchte ich eine Blumenwiese für die Bienen anlegen“, sagt Franz Planer. Vor einem Jahr wurden außerdem frische Bäume gesetzt. Erika und Franz Planer zimmern Sitzgelegenheiten für die Spaziergänger, sie fertigen Skulpturen wie Zwerge und Waldmännchen an und schöpfen stetig neue Ideen aus Bastelbüchern. Lehrreiches über Tiere und Wald wird den Kindern im Wald etwa auf Tafeln vermittelt: „Denn es besuchen auch viele Schul- und Kindergartenkinder den Weg“, so Franz Planer.

Mit 100 Litern Wasser trifft man die Planers mitunter vor Ort: „Um die Blumenbeete, die wir angelegt haben, zu gießen. Denn wir wollen, dass es bunt ist.“

Große Freude macht den begeisterten Natur-Gestaltern zu sehen, dass es Groß und Klein in den Wald zieht: „Der Weg wird unwahrscheinlich gut angenommen von der Bevölkerung.“