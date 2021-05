„Es war ein langer Prozess, aber im Februar kann die erste Ausbildung im Kräutergarten in Weinburg starten“, freut sich die Leiterin Lotte Riesenhuber. Erst 2019 absolvierte sie die Fortbildung zur TEH-Praktikerin (Traditionelle Europäische Heilkunde) und übernahm 2020 die Leitung des Kräutergartens in Weinburg. Nun besetzt sie zudem die fachliche Kursführung für die künftigen Ausbildungen im Pielachtal, für die Organisation zeichnet das Wifi verantwortlich.

„Ich habe das Potenzial des Kräutergartens sofort entdeckt“, erklärt Riesenhuber, warum sie sich bemüht hat, das Weiterbildungsangebot nach Weinburg zu holen. Somit wandert der NÖ-Standort von Steinakirchen am Forst in die Pielachtalgemeinde. Starten wird der erste Lehrgang im Februar 2022 und bis Oktober andauern. „Für die Ausbildung sind keine Vorkenntnisse notwendig. Das Publikum ist bunt gemischt“, betont Riesenhuber. Derzeit wird der Stundenplan ausgearbeitet. Außerdem müssen noch die Kursorte festgelegt werden. „Die praktischen Sachen, wie etwa das Herstellen von Salben und Ölauszügen werden dann jedenfalls im Kräutergarten stattfinden“, freut sich Riesenhuber. Theoretische Blöcke, zum Beispiel über die Pflanzenwirkstoffe, werden hingegen im Wifi-Gebäude in St. Pölten abgehalten.

Die Entwicklung im Kräutergarten freut Bürgermeister Peter Kalteis. „Die Mitarbeiter des Bauhofes sind gerade dabei noch ein paar Rast- und Ruheplätze auch im Hinblick auf den zukünftigen Ausbildungsstandort einzurichten.“

Viele Ideen für Veranstaltungen

Aber auch abseits des neuen Bildungsweges soll der Kräutergarten belebt werden. So möchte Riesenhuber heuer Gartensommernächte organisieren. Dabei soll es abends Kräuterführungen mit Fackeln und Feuerschalen – platziert im Garten – geben. Aktuell hat Riesenhuber Pflanzen nachbestellt, weil diese etwa verschwunden sind. „Ziel ist es ja, dass wir hier Pflanzen haben und sie beschreiben, damit man sie in der Wiese erkennt und nutzen kann“, führt die Leiterin des Kräutergartens weiter aus. Pro Monat werden zwei Produkte aus den Pflanzen im TEH-Kräutergarten hergestellt und dann im Kräuterhäuschen oder im Adeg der Gemeinde verkauft. Außerdem wird es wieder regelmäßig Kurse und Führungen im Kräutergarten geben. So am 27. Mai den Einsteigerworkshop zu Naturkosmetik. Neu gibt es heuer „Hydrolate und ätherische Öle selbst herstellen“, „Pflanzenwirkstoffe nutzen“, „Baby- und Kinderapotheke“ sowie den „Kinderkräuternachmittag“.