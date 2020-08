Der Vorfall machte im Pielachtal rasch die Runde. In Weinburg wurden Kellerabteile aufgebrochen. Rudolf Lurger, Kommandant der Ober-Grafendorfer Dienststelle und Kriminalpräventionsbeamter, erklärt im NÖN-Gespräch, wie sich Bürger besser vor Einbrechern schützen können.

NÖN: Gab es in letzter Zeit schon gleich gelagerte Vorfälle im Pielachtal?

Rudolf Lurger: Nein, bislang glücklicherweise nicht. In diesem Fall wurden aber gleich mehrere Kellerabteile aufgebrochen.

Worauf hatten es die Täter abgesehen?

In diesem Fall wurde ein Elektro-Scooter im Wert von rund 400 Euro entwendet. Bei Kellereinbrüchen verschwinden aber auch immer wieder Fahrräder und andere Sportausrüstungen wie Skier, ebenso auch diverses Werkzeug, also Gegenstände, die gewinnbringend weiterverkauft werden können.

Sind Kellerabteile so leichte Tat-objekte für Kriminelle?

Oft leider ja. Nicht immer sind Mehrparteienhausanlagen und auch die Zugänge zu Kellerbereichen versperrt. Durch Anläuten bei Gegensprechanlagen wird mitunter Personen, ohne nachzusehen, wer da unten steht, der Zutritt ins Gebäude ermöglicht. Darum sollte man immer genau nachfragen, wer ins Haus möchte und sich auch selbst überzeugen. Sonst können Täter oder Mittäter das Objekt auskundschaften oder gleich ungestört zur Tat schreiten.

Ereignen sich solche Vorfälle eher in der Nacht?

Nicht immer. Einbrecher schlagen gerne, vor allem auch in Einfamilienhäuser, zur Dämmerungszeit zu. Immer öfter passieren solche Vorfälle aber auch unter Tags, dann, wenn viele Leute in der Arbeit sind.

Welche Täter stecken dahinter?

Das ist unterschiedlich. Es gibt mobile Tätergruppen, die über die Grenze kommen und gezielt Fahrräder stehlen; genauso wurden schon ansässige Täter, auch Gelegenheitsdiebe, ausgeforscht, die ihre Geldnot so überbrücken oder mitunter ihren Suchtmittelkonsum finanzieren wollen. Vor einigen Jahren gab es eine Kellereinbruchserie in Ober-Grafendorf, die slowakischen Täter konnten damals ausgeforscht werden.

Wie kann man sein Objekt überhaupt besser vor Einbrecher schützen?

Viel Licht, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, schreckt potenzielle Einbrecher ab. Bewegungsmelder leisten hier sehr gute Dienste, vor allem auch für Kellerabgänge und Mauernischen. Diese verleihen auch ein Gefühl von Sicherheit, wenn man im Finstern selbst nach Hause kommt. Bei Verlassen des Hauses oder der Wohnung rät es sich, in einem Zimmer das Licht eingeschaltet lassen. Bei längerer Abwesenheit sollte man Zeitschaltuhren mit unterschiedlichen Einschaltzeiten programmieren.

Wer bietet Beratung?

Unser kriminalpolizeilicher Beratungsdienst. Dieser ist kostenlos. Informationen dazu gibt es auf jeder Polizeidienststelle.