Pächter des Kletter-Bistros „Piel8tal“ hört auf

Vor rund vier Jahren übernahm Event-Caterer Martin Kerndler das Bistro „Piel8tal“ in der Kletterhalle in Weinburg. Von April 2021 bis August 2022 war er zudem Geschäftsführer der Kletterhalle, bis die Kletterhalle in die Gemeindeverwaltung übergegangen ist. Jetzt hört er aus privaten Gründen ganz auf. „Das Bistro habe ich nur nebenbei betrieben. Nach Corona geht es jetzt wieder los mit den Aufträgen in der Eventgastronomie“, erklärt er. Wirtschaftliche Gründe gebe es nicht, das Geschäft laufe.

„Er hat ein gutes Gastro-Angebot etabliert und ich habe versucht, ihn zu überzeugen, ob er nicht bleiben will. Vor allem das Mittagsmenü, aber auch die Idee mit den Monatsbieren ist gut angekommen“, bedauert Bürgermeister Michael Strasser (SPÖ) die Entscheidung. Um den Betrieb aufrecht zu erhalten, prüft die Gemeinde aktuell, ob sie das Bistro übergangsweise weiterführen kann. Laut Strasser möchte eine Kellnerin bleiben.

Darüber hinaus laufen bereits erste Gespräche mit Interessierten. „Wenn jemand innovative Ideen hat oder ab und zu Veranstaltungen machen will – wir sind für alles offen“, so Strasser. Aus seiner Sicht bietet das Lokal durch die Nähe zur Constantia Teich, die Seminarräume in der Kletterhalle, die Klettergäste und die Freizeitanlage viel Potenzial. Die Gemeinde möchte die Bestuhlung in Absprache mit dem zukünftigen Pächter erneuern.

