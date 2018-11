Ausgesprochen zufrieden ist die Weinburger Jugend mit ihrem Ort – das steht unter dem Schlussstrich der Detailauswertung der Pielachtaler Jugendstudie für die Gemeinde. Die Studie des Ilse-Arlt-Instituts für Soziale Inklusionsforschung der Fachhochschule St. Pölten war im September des Vorjahres gestartet worden und wurde ein Jahr später den Gemeinden präsentiert Weinburg hatte als erste Tal-Gemeinde eine ortsspezifische Auswertung in Auftrag gegeben.

Ergebnisse liegen nun auf dem Tisch – Kritikpunkte gibt es nur wenige

Die örtliche Jugend zeige sich zufrieden mit Aufenthaltsorten wie der Freizeitanlage, der Wehr und dem Mostbrunnen, halten die Studien-Autoren fest. Um den Kräutergarten und den Kunstbahnhof machen die Jugendlichen aber einen großen Bogen. Veränderungsbedarf sehen die jungen Weinburger im Ortszentrum und im Pfarrheim – dessen Jugendraum sei zwar toll aber nicht immer zugänglich. Ein „Raum ohne Eltern“ sei für die Jugendlichen sehr erstrebenswert. Auf die im März-Workshop geäußerte Kritik am ungenügenden Volleyballplatz-Sand hat die Gemeinde übrigens schon reagiert: Nach drei erfolglosen Versuchen erfüllt nun ein grobkörnigerer Sand die Bedürfnisse der sportlichen Jugend.

Die Zufriedenheit, im Pielachtal zu wohnen, liegt bei den Weinburgern völlig im Tal-Schnitt: 94,4 Prozent der Befragten wollen auch nach ihrer Jugend im Tal bleiben. Um das langfristig zu sichern, könnten bessere Zug- und Busverbindungen nach St. Pölten und auch ins obere Pielachtal helfen – vor allem in der Nacht wünschen sich die Weinburger eine höhere Öffi-Frequenz.

Bei der Präsentation der Studie im Weinburger Gemeindesaal betonten die anwesenden Jugendlichen – einige davon hatten am Workshop teilgenommen –, dass die Wege zur Gemeinde sehr kurz seien und sich die Jugend durch die Studie ernst genommen fühle.

Bürgermeister Peter Kalteis kündigte an, die Gespräche mit der Jugend weiterführen zu wollen. „Die Studie hat unterstrichen, dass wir den Dialog, den wir offiziell begonnen haben, weiterführen müssen. Für diese Erkenntnis bin ich wirklich sehr dankbar.“ Für eine optimale Mobilität halte die Gemeinde weiterhin an den Sammeltaxi-Gutscheinen fest, so Kalteis.