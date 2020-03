Radweg statt Eisenbahnkreuzung .

In Weinburg wurde eine Eisenbahnkreuzung aufgelassen, an deren Stelle nun ein Geh-und Radweg tritt. Binnen sechs Wochen wurde die neue Verbindung von der Auerspergstraße zum Ortskern erbaut. „Es freut mich sehr, dass die aufgelassene Eisenbahnkreuzung in einen neuen Geh- und Radweg transformiert wurde. Ein schönes Projekt, das in Abstimmung mit der Gemeinde Weinburg umgesetzt wurde“, betont Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.