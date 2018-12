Das Projekt zur Sicherung von drei Eisenbahnkreuzungen im Gemeindegebiet von Weinburg ist nun abgeschlossen. „Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Einerseits für unsere Fahrgäste, andererseits auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer“, betonte Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Insgesamt wurden 555.000 Euro in das umfangreiche Ausbauprogramm entlang der Mariazellerbahn investiert.

In der Brüder-Teich-Straße und in Waasen wurden jeweils Lichtzeichenanlagen errichtet, bei der Kreuzung beim Bahnhof Weinburg eine Schrankenanlage gebaut. „Alle drei Sicherungsanlagen sind in das Zugleitsystem eingebunden. Das heißt, die Anlagen arbeiten vollautomatisch, ohne Zutun der Lokführer. Die Ein- und Ausschaltung erfolgt über Radsensoren, die an den Schienen montiert sind“, erklärt NÖVOG-Geschäftsführerin Barbara Komarek. Auch Bürgermeister Peter Kalteis ist erfreut: „Gerade in dicht besiedeltem Gebiet, wie hier beim Bahnhof, steigt die Sicherheit für die Bewohner durch die neue Schrankenanlage um ein Vielfaches.“