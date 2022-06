Sonnwendfeier der SPÖ und Naturfreunde

Am Samstag war es wieder so weit: Das Event wurde eingeleitet mit dem dritten Weinburger Entenrennen bei der Pielachwehr, das vor allem für die Kinder ein Highlight war. Auch sonst gab es für die Kleinen ein buntes Programm, so auch das Riesenseifenblasen-Blasen. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Für fetzige Rhythmen sorgten die „Weinburger Ruinenteufeln“ und DJ Max. Im Laufe des Nachmittags bis in die späten Abendstunden fanden sich immer mehr Besucher ein, denn keiner wollte das große Feuerwerk zu Mitternacht versäumen.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.