Kunst und Kultur wieder in den Vordergrund stellen, möchten die Pielachtaler Maler Heinz Trutschnig und Daniel Knopfhart. Die beiden bereiten gerade eine gemeinsame Ausstellung unter dem Motto „Light and Shadow“ in der ehemaligen St. Pöltner Glanzstoff vor.

„Im Thema führen wir mit unseren Bildern das Publikum in real gefühlte, alltägliche, ängstliche, sozialkritische Schatten-Stimmungen der Gegenwart und versuchen gemeinsam die Brücke zur Sonnenseite zu überqueren“, sagen die zwei bildnerischen Künstler. Zum Nachdenken anregen, Mut machen und letztendlich zum Wohlgefühl der Seele beitragen, soll die Präsentation über „Wo Licht, da Schatten – aber auch umgekehrt!“.

Aufgrund von Covid-19 gibt es aber keinen freien Besucher-Zugang. Wegen der Schutzmaßnahmen muss der Publikumsandrang gesteuert werden. Im „sicheren, vernünftigen Rahmen“, so Heinz Trutschnig, sollen die Vernissage am Samstag, 5. September, und die anschließenden Führungen während der Woche in Szene gehen. „Wir sitzen alle in einem Boot“, meint er.

Mit rund 250 bis 300 Personen rechnet Heinz Trutschnig alleine bei der Eröffnung. Nur mit persönlicher Einladung ist der Eintritt zur Ausstellung möglich. Interessenten können sich auf der eigens eingerichteten Webseite lightandshadow.at dafür anmelden. Im Internet wird auch der aktuelle Verlauf des Projektes genau dokumentiert.

Die Kunstschaffenden möchten mit ihrer „Privatveranstaltung“ außerdem Gutes tun. Finanziell unterstützt sollen dadurch der Pielachtaler Verein „Gelebte Hoffnung“ und eine Tierschutz-Initiative werden, lassen die beiden wissen.