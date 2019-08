Noch eine Woche Ferien, dann fängt die Schule wieder an. Am 2. September startet die Gemeinde Weinburg auch mit ihrem neuen Projekt, dem „Gmoa-Bus“. Fahrzeiten sind täglich von 6.30 bis 14 Uhr, am Mittwoch bis 18 Uhr. In der zweiten Schulwoche startet auch der Schülertransport, für den bereits 16 Kinder angemeldet sind.

„Die Planung von Fahr- und Routenplan ist abschlossen und wird endgültig in der ersten Schulwoche fixiert“, erklärt Vizebürgermeister Michael Strasser.

Seit 2018 ist Weinburg Klima-Energie-Modellregion. Mit dem Gmoa-Bus wird zusätzlich zu Maßnahmen der sanften Mobilität ein Mikro-Öffentliches-Verkehrssystem etabliert. Ziel ist es, die Verkehrsdichte bei Schule- und Kindergarten zu verringern. „Außerdem dient der Bus als Zubringer zu den Bahnhaltestellen und zu lokalen Einrichtungen“, führt Strasser aus.

150 Kurzstreckenfahrten werden bei 16 Kindern eingespart.