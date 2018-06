Einige Zeit mussten die Weinburger ohne Geschäft im Ort auskommen. Mit dem gelernten Fleischhauer Helmut Wimmer ändert sich das noch diese Woche. Am Donnerstag, 28. Juni, eröffnet er ein neues Nah&Frisch-Geschäft in der Gemeinde.

„Ich suche schon seit einiger Zeit ein Geschäft in der Nähe. Das hier hat sich gut ergeben“, freut sich Wimmer. Der Wilhelmsburger will nun alles anbieten, was man zum täglichen Leben braucht. „Es wird aber auch Selbstgemachtes geben, wie Schweinsbraten, Wurstknödel und Wurstsalat“, beschreibt Wimmer. Frisches Gebäck steht ebenfalls auf der Karte. In der Kaffee-Ecke mit acht Sitzplätzen können die Köstlichkeiten dann gleich direkt vor Ort genossen werden.

Bürgermeister Peter Kalteis freut sich sehr über das neue Geschäft in der Gemeinde: „Wir werden dort auch die Produkte aus dem Kräutergarten wie Salben, Tee und Kräutersalz anbieten. So greift eines ins andere.“ Er hofft, dass viele Weinburger dieses Angebot nutzen, um den Bestand des Betriebs auf Dauer zu sichern.

Derzeit wird noch an der Rampe gearbeitet, die einen barrierefreien Zugang ermöglichen soll. Die Fertigstellung soll im Juli erfolgen. Für die Eröffnung bietet der freigegrabene Platz für die Rampe ausreichend Parkraum für die Besucher.

Regulär geöffnet ist das Geschäft dann ab Freitag.