Tipps, um „g'sund im Klimawandel“ zu bleiben

Um sich gemeinsam mit dem Klimawandel in der Region auseinandersetzen zu können, findet am Samstag, 17. Juni, die Veranstaltung „G'sund im Klimawandel“ im TEH-Kräuterschaugarten in Weinburg statt. Das Programm startet um 10 Uhr. Die Besucherinnen und Besucher können zum Beispiel klimafittes Kochen mit Wildkräutern ausprobieren und lernen, wie man am besten über die Klimakrise spricht. Für diese zwei Programmpunkte wird um Anmeldung gebeten.

An Infoständen können sich Interessierte Ideen für einen klimafitten Garten holen oder herausfinden, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Gesundheit hat. Für Kinder gibt es Kräuter-Stationen, wo sie Produkte aus Kräutern herstellen können. Trotz des ernsten Themas kommt die Unterhaltung nicht zu kurz: Um 18.30 Uhr beginnt das Klima-Kabarett „Der 8. Tag – eine (Er-)Schöpfungsgeschichte“ von und mit Hp Arzberger. Ab 20 Uhr lädt die Gartensommernacht dazu ein, den Kräuterschaugarten bei Mond und Sternen kennenzulernen. Der Eintritt für „G'sund im Klimawandel“ ist frei.