Totalsperre der B39: Umleitung nötig

Aus Sicherheitsgründen muss die Waldböschung bei der Firma Rubner gerodet werden, von der Straße weg bis zu 40 Meter den Hang hinauf. „Da hängen viele Bäume schief, einige sind schon umgefallen“, beschrieb Gemeinderat Franz Gallhuber (SPÖ) in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Weinburg. Für die Forstarbeiten wird die Landesstraße B 39 zwischen der Kreuzung Neustift und der Zufahrt zur Firma Rubner beidseitig gesperrt.

„Durch die Menge an Bäumen, die auf die Straße fallen könnten, ist eine halbseitige Sperre nicht möglich“, erklärte Gallhuber. Die Forstarbeiten beginnen am 31. März, die Bezirkshauptmannschaft rechnet mit fünf bis sechs Arbeitstagen. Die Umleitung erfolgt über Ober-Grafendorf, Weinburg bis Kammerhof oder großräumig über die Nachbartäler. „Leider führt die Umleitung durch unser Ortsgebiet“, bedauert der Weinburger Bürgermeister Peter Kalteis (SPÖ). Bei zu starkem Verkehrsaufkommen will die Gemeinde einen Lotsendienst für die Schulkinder einteilen. Allein zur Firma Constantia Teich fahren täglich rund 110 Lkw.

Die Sperre wird in der Nacht nicht aufgehoben, weil zu dieser Zeit das Holz weggeräumt wird. Einzige Ausnahme wäre ein schwerer Unfall oder ein Großbrand. Bei Schneefall verzögern sich die Arbeiten.

