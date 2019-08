Drei Wochen waren Kinder in Weinburg und erlebten dabei eine abwechslungsreiche Zeit.

Zum 12. Mal genossen zwölf ukrainische Kinder einen Erholungsaufenthalt in Weinburg. Beim „Ukrainischen Abend“ trugen die Kinder mit ihren Betreuerinnen einstudierte Lieder und Tanzstücke vor und warteten auch mit typisch ukrainischen Speisen auf.

Bürgermeister Peter Kalteis erinnerte an die Begrüßung vor drei Wochen: „Da hielten die Kinder ihren Kopf gesenkt. Das lag nicht an der Müdigkeit, sondern der Lage des Heimes im Dombass im Osten der Ukraine, das schon unter den Beschuss der Konfliktparteien geraten ist.“ Beim Abschlussabend war von hängenden Köpfen nichts zu sehen: Die Kinder lachten, tanzten, spielten. „Es war sehr schön, die Offenheit in ihren Augen zu sehen“, betont Kalteis.

Für die Kinder gab es ein abwechslungsreiches Programm. Besuche beim Roten Kreuz, der Polizei und der Firma Styx, eine Wasserschlacht bei der Feuerwehr, Brotbacken beim Penzenauer, private Einladungen zum Baden, Ausflüge, Klettern in der Kletterhalle standen ebenso am Programm wie ein neuer Haarschnitt und mehr.

Die Koordinatorin von Global-2000, Eva-Maria Neuper, lobte das Engagement: „Weinburg ist eine Gemeinde mit goldenem Herzen.“