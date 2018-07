Kuscheln, wickeln, spielen – vier Wochen lang will sich Mario Stiefsohn intensiv seiner „Lena“ widmen. Er befindet sich im „Papamonat“, einer Auszeit, die Väter seit 2017 nach Absprache mit dem Arbeitgeber in Anspruch nehmen können. Dass das selbst in einem Zwei-Mann-Betrieb umgesetzt werden kann, beweist die Kfz-Werkstätte in Weinburg.

„Es war für mich klar, dass ich meinem Mitarbeiter die Möglichkeit dazu gebe, bei seinem Kind zu bleiben. Ich war selbst in Karenz“, zeigt Inhaber Mario Stachelberger Verständnis. Die Werkstätte bleibt dafür zwei Wochen geschlossen. „Die restliche Zeit muss der Chef halt selber arbeiten“, lacht der Kfz-Meister, der sich über das Familienglück seines Mitarbeiters freut.

Lob gibt es für so viel Familienfreundlichkeit auch von SP-Vorsitzendem Michael Kern: „Das zeigt: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Auch Klein- und Mittelunternehmen können die sozialen Errungenschaften der Gegenwart umzusetzen.“