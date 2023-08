Heinz Trutschnig: Freier Fall in die Künstlerseele

Groß war die Freude bei Heinz Trutschnig, als er im Zuge der Biennale di arti visive „Salento Event of Contemporary Art 2023“ eine „Zeus“-Büste überreicht bekam. Ausgezeichnet wurde sein Werk „Das Mädchen und die Kröte“. Bereits im Vorjahr war es nominiert, heuer hat Trutschnig damit den Ehrenpreis gewonnen.

"Das Mädchen und die Kröte" verhalf Heinz Trutschnig schon zu mehreren Siegen. Foto: privat

Trutschnig feiert heuer sein 20-jähriges Jubiläum als Künstler. Zu diesem Anlass wird er im Oktober 2023 sein neues Kunstwerk „Freier Fall tief in meine Seele“, neben einigen anderen Gemälden, ausstellen. Die Präsentation soll ein kleiner Rückblick, aber noch mehr ein Vorausblick auf sein neues Schaffen sein. Das Kunstwerk soll eine Veränderung, die er in seinem Schaffen durchlebt hat, thematisieren: „Im Laufe der letzten Jahre habe ich gemerkt, meine Kunst ist etwas oberflächlicher geworden. Eine Dokumentation über eine Künstlerin war dann der Anstoß, wieder in die Tiefe zu gehen“, erklärt der Weinburger. Das Kunstwerk erzählt Trutschnigs persönliche Geschichte, bei der Präsentation wird er den Hintergrund erklären. Begonnen hat er die Arbeit daran im Jahr 2019. „Ich habe alle meine Stile, von Beginn bis jetzt, verarbeitet. Jeder Stil, jede Veränderung kommt in dem Werk vor“, so Trutschnig.

Kunst geht über die Ästhetik hinaus

Ausstellen wird Trutschnig in der Villa in der Mariazellerstraße 1 in Ober-Grafendorf. Dort wird es dann im Frühjahr 2024 noch etwas zu sehen geben. Gemeinsam mit dem Rabensteiner Künstler Daniel Knopfhart wird Trutschnig das Projekt „Ist das Kunst oder kann das weg?“ präsentieren. Die beiden Pielachtaler Künstler befassen sich darin mit der Frage „Ist unsere Kunst, das was man als Kunst bezeichnen darf?“. Einige kritische bzw. auch fragwürdige Ideen seien Teil dieses Projektes geworden. „Es gibt Kunst, die man sich gut ins Wohnzimmer hängen kann, aber da gehört meine Kunst nicht mehr dazu, das sind oft intensive Themen“, sagt Trutschnig. Für ihn ist die Frage, ob etwas Kunst ist, jedoch schnell beantwortet: „Sobald man etwas auf einer weißen Leinwand schafft, oder beginnt, eine Skulptur zu formen, ist das Kunst.“

In seinen zwanzig Jahren als Künstler hat ihn eine Realisation besonders geprägt: „Ich habe festgestellt, wenn ich male, wenn ich im Atelier bin, dann ist das die absolute Freiheit, ohne Einflüsse. Sonst sind wir ja immer in den Regeln der Gesellschaft gefangen - aber dort nicht“.