Trutschnig hofft auf persönliches Preis-Dutzend aus Italien

Wieder ist Heinz Trutschnig für einen prestigeträchtigen Preis nominiert, wieder für einen italienischen mit klingendem Namen: Mit „Das Mädchen und die Kröte“ geht er beim „Premio internationale d`Arte international Art Award 2022“ ins Rennen.

Das wäre sein zwölfter Preis aus Italien seit 2017. Sein elfter von der Italienischen Akademie, wo er mittlerweile auch Ehrenmitglied ist. „Da herrscht schon eine besondere Verbindung“, beschreibt Trutschnig seine Beziehung zu Italien. Die war schon als Kind da, denn sein Vater führte eine Hütte im Kärntner Grenzgebiet.

„Das Mädchen und die Kröte“ entstand schon vor der Ausschreibung. Die steht unter dem Thema Menelaos. Er war in den Mythen Ehemann der Helena, deren Entführung den Trojanischen Krieg auslöste. Die Geschichte von Menelaos ist auch eine Geschichte von Vertreibung und Flucht – die Verbindung, die Trutschnig mit der Gegenwart sieht. Auch sein Werk bezieht sich auf Fiktion, auf das bekannte Froschkönig-Märchen. „So schön wie im Märchen ist es aber selten, manchmal hat man wirklich einfach eine Kröte erwischt.“

Erst bei der Preisverleihung im Dezember wird Trutschnig erfahren, ob er wieder den Sieg errungen hat. „Das ist immer auch ein wichtiges Zeichen an die internationale Kunstszene.“

Kommenden Juni will sich der Künstler dann wieder mehr auf das Pielachtal konzentrieren. Geplant ist eine Ausstellung im Wald, wo er seine alten Bilder aufhängen will aus der Zeit, bevor er vom Abstrakten in den Surrealismus gewechselt ist. Die möchte er dann zu den gleichen Preisen anbieten wie damals, als er sie erstellt hat in den frühen 2000er-Jahren.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.