Klosterneuburger Experte teilt sein Dirndl-Wissen im Pielachtal

Sie lässt im Frühjahr die Hänge gelb erstrahlen und im Spätsommer zieren die roten Früchte die Sträucher. Die Dirndl, auch „Kornelkirsche“ genannt, ist die Symbolfrucht des Pielachtals. Damit die Pflanzen bestmöglich versorgt sind, veranstaltet die Leader-Region Mostviertel-Mitte einen Kurs zum fachgerechten Schnitt und der Pflege der Sträucher.

Abgehalten wird der Kurs von Lothar Wurm. Er leitet das Institut für Obstbau an der Höheren Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg.

Die Dirndln sind ein Wahrzeichen des Pielachtals. In dem Dirndl-Schnittkurs lernen Interessierte mehr über fachgerechte Pflegemaßnahmen. Foto: Foto Wurm

Seit drei Jahrzehnten beschäftigt er sich am Versuchsbetrieb Haschhof mit dem biologischen Anbau von Obstsorten, unter anderem auch Dirndln.

Dirndln sind deutlich pflegeleichter als andere Obstsorten: Weder Pflanzenschutz noch aufwendige Schnittmaßnahmen sind notwendig, um den Ertrag zu sichern.

Katharina Daxböck, Obfrau des Vereins „Die Dirndltaler“, bestätigt auf Anfrage der NÖN, dass die meisten Pielachtaler Dirndln auch ohne aufwendige Pflegeeingriffe gut auskommen. Aktuell wird hauptsächlich darauf geachtet, dass die Pflanzen genug Licht bekommen und nicht von anderen Sträuchern zugewuchert werden.

Pflegetipps für gesunde Dirndl-Sträucher

Jedoch sind sowohl Wurm als auch Daxböck überzeugt, dass selbst die naturbelassenen Dirndlpflanzen von Pflegemaßnahmen, etwa gezielten Verjüngungen, profitieren können. Wie dies am besten vorgenommen wird, erklärt Lothar Wurm in seinem Dirndl-Schnittkurs. Wichtig ist dabei, die Pflanzen nicht zu sehr zu verletzen, denn: „Über große Schnittwunden können Krankheiten eindringen“, erklärt Wurm.

Die Dirndl-Sträucher im Pielachtal sind zu einem großen Teil wild aufgegangene Pflanzen, die von den Landwirten genutzt werden. Sie unterscheiden sich von den kultivierten, veredelten Kornelkirschen, die größere Früchte haben. Diese findet man in einigen Gebieten in Österreich ebenfalls in Pflanzungen. Auch die kultivierten Pflanzen sind so widerstandsfähig, dass keine Pflanzenschutzmaßnahmen, wie etwa Pestizide, nötig sind. Der Geschmack der roten Früchte ist ähnlich herb wie bei den naturbelassenen Pielachtaler Dirndln.

In trockenen Jahren ist die Bewässerung bei den kultivierten Pflanzen sehr wichtig. Laut Daxböck gibt es auch im Pielachtal ein paar Betriebe, die die Pflanzen bei Trockenheit bewässern. „Im Kurs werde ich auch erklären, wie man auch ohne Bewässerungssysteme, zum Beispiel mit Mulch, die Pflanze mit genug Feuchtigkeit versorgen kann“, kündigt Obstexperte Wurm an.

