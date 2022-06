Pielachtal in Dubai: Rubner war bei vier Expo-Pavillons mit an Bord

Werbung

Weltausstellungen verstehen sich als Leistungsschau der teilnehmenden Länder, die vor allem durch die Konzepte ihrer Pavillons das Charakteristische ihrer Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft widerspiegeln.

Auf der Expo 2020 in Dubai zeichnete die Ober-Grafendorfer Firma Rubner für die Realisierung von gleich vier Pavillons in Holzbauweise verantwortlich. Coronabedingt fand die EXPO erst von 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022 statt.

Beim Pavillon „Aserbaidschan – Seeds for the Future“ - sind Form und Design von der Natur inspiriert. Die Konstruktion, ein blätterförmiges Dach, soll die Besucher anregen, ihre individuellen Alltags- und Lebensentscheidungen in einen weiteren Kontext zu setzen, um sich der Auswirkungen ihrer tagtäglichen Handlungen auf die Umwelt bewusst zu werden.

Der Pavillon selbst setzt sich aus drei fließend ineinander übergehenden Strukturen – dem Baum, der Agora und einem Steg – zusammen. Das Holz dafür hat die Firma Nordpan, ein Unternehmen der Rubner Gruppe, verbaut.

Beim Pavillon Belgien – „Smart and Green Belgium 2050“ - präsentiert sich Belgien als nachhaltig orientiertes Land. „The Green Arch“ im Herzen des Mobilitätsviertels der Expo präsentiert die Entstehung vernetzter, grüner Städte durch Belgiens wissenschaftliche, industrielle und technologische Innovationen.

Architektonisch wird der Pavillon über mehrere Etagen von Bäumen und Sträuchern eingerahmt, welche die Holzkonstruktion der Fassade zusätzlich mit Leben erfüllen. Rubner war für Planung, Produktion und Transport der Lamellen verantwortlich.

Mehr als 200 Teilnehmer bei EXP0 2020 in Dubai

Das Konzept des Pavillons Großbritannien – „Innovating for a Shared Future“ - ist von einem Projekt des Ausnahme-Wissenschaftlers Stephen Hawking inspiriert, in dem er über die Möglichkeiten forschte, wie sich die Menschheit mit einer außerirdischen Zivilisation verständigen könnte.

Rubner Holzbau wurde mit der Erstellung der Planung, der Produktion, dem Transport und der Montage der 165 vorgefertigten Boxen aus Brettschichtholz, Brettsperrholz und Stahl beauftragt. An der Verarbeitung von rund 1.000 m3 Holz war Rubner Holzbau fast ein halbes Jahr durchgehend beschäftigt, um die gestalterischen und zeitlichen Vorgaben zu erfüllen.

Das Sultanat von Oman präsentiert sich auf der Expo 2020 Dubai ganz im Zeichen des Weihrauchs. Der Pavillon des Omans „Oman – Opportunities over Time“ - versteht sich als architektonische Hommage an das kostbare Harz und zitiert mit seiner äußeren Struktur die Form jenes Baums, der den Weihrauch hervorbringt. Rubner Holzbau wurde beratend hinzugezogen.

Rubner hat in diesem Objekt 275 m3 Brettschichtholz und rund 60 m3 Brettsperrholz verbaut. Peter Rosatti, Geschäftsführer von Rubner Holzbau in Brixen, fasst zusammen. „Die von uns realisierten Pavillons sind ein starkes und nach außen sichtbares Zeichen dafür, dass der Naturbaustoff Holz vor allem auch in Zukunft eine wesentliche Rolle spielen wird.“ Mehr als 200 Teilnehmer, darunter 192 Nationen, Organisationen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen nutzten die EXPO, um sich der Welt zu präsentieren.

