Vor der Katar-WM herrscht Ablehnung statt Jubel im Pielachtal

Normalerweise sind sie immer dabei, zumindest wenn Österreich mitspielt: Der Teamfanclub Pielachtal ist mit seinen großen Bannern und Flaggen schon durch die halbe Weltgeschichte für Fußball-Großevents gereist. Doch diesmal ist alles anders.

Die WM in Katar sieht der Club durchwegs negativ. „In der heutigen Zeit sind Themen wie Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit sowie faire Arbeitsbedingungen wichtiger denn je und nun findet so eine weltübergreifende Sportveranstaltung in einem Land statt, dass gegen all dies verstößt“, ist Vizeobmann Andreas Grasmann entsetzt.

„Unsere weiblichen Mitglieder waren außerdem skeptisch, ob sie im Falle überhaupt mitfahren hätten können.“ Andreas Grasmann Teamfanclub Pielachtal über die Situation bei einer Qualifikation Österreichs für die WM

Selbst im Falle einer Qualifikation Österreichs wäre es laut Grasmann intern spannend geworden. Ob und wie man das Team vor Ort unterstützen hätte können, wäre eine Herausforderung gewesen. „Unsere weiblichen Mitglieder waren außerdem skeptisch, ob sie im Falle überhaupt mitfahren hätten können.“

Aus diesen Gründen möchte der Verein die WM keinesfalls unterstützen. Der gesamte Teamfanclub Pielachtal begrüßt sogar jegliche Boykottforderungen. Auch auf die Live-Übertragung der WM wird der Verein verzichten. „Wir halten zudem nichts von der Kommerzvermarktung des Fußballs in einem Land wie Katar, welches keine Fußballkultur hat“, ist er überzeugt und hofft, dass viele der gleichen Meinung sind.

Normalerweise boomt vor Fußball-Ereignissen auch der Handel mit Elektrogeräten. Doch auch hier, starke Nachfrage an TV-Geräten und Beamern merken Elektrofachhändler im Tal kaum. „Die WM findet dieses Jahr im Winter statt. Private Public Viewings werden daher nicht im Freien stattfinden und somit auch keine Beamer gebraucht“, berichtet Michael Brauneis von Elektro Fuchs in Ober-Grafendorf.

„Bei den vergangenen Europa- und Weltmeisterschaften war die Nachfrage nach TV-Utensilien deutlich spürbarer.“ Bettina Zauzal von Elektro König in Rabenstein

Auch Bettina Zauzal von Elektro König in Rabenstein erkennt keinen erheblichen Verkaufsanstieg an Fernseher. „Bei den vergangenen Europa- und Weltmeisterschaften war die Nachfrage nach TV-Utensilien deutlich spürbarer“, blickt sie zurück. Sie denkt auch, dass die Jahreszeit Grund dafür sein könnte. „Zudem wird es viele Menschen geben, die die WM in Katar kritisch sehen und deshalb die Spiele nicht schauen.“

Public Viewings stehen auch in der Landeshauptstadt nur im Roten Hahn sowie in der See Lounge am Ratzersdorfer See an.

Auch wenn man sich in den St. Pöltner Reisebüros umhört, gibt es kaum Anfragen für Reisen zur Endrunde. Dabei wäre Katar die WM der kurzen Wege. Die Nähe der Stadien untereinander macht es daher erstmals auch möglich, an einem Tag mehrere WM Spiele live zu sehen.

Ein Ansatz, der die ganze Sache für Ferdinand Weiß, ein Experte für Fußballreisen, wieder interessant macht. Mit seinen „Fanreisen24“ bietet er deshalb eine Fußballreise an. „Vom 19. bis 24. November hat man in vier Tagen die Gelegenheit ein Match in jedem der acht WM Stadien zu sehen, sowie das Gastgeberland Katar mit der imposanten Hauptstadt Doha kennen zu lernen“, hat er ein Paket geschnürt.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.