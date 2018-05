Die Milchwirtschaft ist wirtschaftlich und landschaftlich prägend für das Pielachtal. „Ohne Milch gäbe es keine Almen, Wiesen und Weiden“, betont der pensionierte Bio-Bauer Anton Gonaus. Preisschwankungen machen den bäuerlichen Betrieben aber in den letzen Jahren zu schaffen. „Nach Abschaffung der Kontingentierungen versuchen die Molkereien nun, die Milchmengen selbst zu regulieren, um ein gewisses Preisniveau zu halten“, erklärt Bezirkskammerobmann Anton Hieger. Gonaus fügt hinzu: „Für die Bauern zählt beim Milchpreis jeder Cent. Wichtig wäre, eine Stabilisierung zu erreichen.“ Um auf die Bedeutung dieses Lebensmittels aufmerksam zu machen, wird jedes Jahr der Weltmilchtag abgehalten. Heuer öffnen dazu Herta und Anton Enne ihre Stalltüren.

„Wir machen so etwas das erste Mal“, betont Landwirt Anton Enne. Er ist Gastgeber für die Veranstaltung des Weltmilchtages in Hofstetten-Grünau, um zu zeigen, wie Milch regional hergestellt wird. Am 27. Mai kann sein Zuchtbetrieb mit 35 Kühen besichtigt werden. „Es ist ehrbar, dass wir die Veranstaltung nach Hofstetten-Grünau bekommen haben“, freut sich Bürgermeister Arthur Rasch, der selbst Milchbauer ist.

„Die Milchwirtschaft trägt maßgeblich dazu bei, dass Regionen bewohnbar und bewohnt bleiben.“Anton Hieger, Bezirkskammerobmann

„Aktuell ist der Milchpreis wieder gefallen“, betonen Enne und Rasch. Auch die Futtersituation ist laut Bürgermeister angespannt. Grund dafür ist die Trockenheit, die schon bei der ersten Mahd ein Defizit zeigte. „Die Milchproduktion und damit die Nutzung des Grünlandes ist für das Pielachtal das wichtigste Standbein. Sie ist ein wertvolles Gut und eng verbunden mit der Landschaftspflege. Ohne Milch gibt es auch keine Kulturlandschaft. Die Milchwirtschaft trägt maßgeblich dazu bei, dass Regionen bewohnbar und bewohnt bleiben“, erklärt Bezirkskammerobmann Anton Hieger.

Dass sich das Pielachtal durch Spitzenqualität bei der Milch auszeichnet, davon ist Gonaus überzeugt. „Hier sind wir in Österreich unter den führenden Regionen. Darauf sind wir stolz. Es bedeutet aber auch Aufwand und Arbeit, um die Qualität zu erhalten“, so Gonaus.