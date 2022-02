Pflegestelle in St. Margarethen betreut „Wächter des Gartens“

Am 2. Februar wird nicht nur an das Murmeltier gedacht, sondern auch an den Igel. Er ist vor allem für Gärtner sozusagen als „Wächter“ ein großer Helfer. Dadurch, dass er Insekten frisst, sorgt er für ökologisches Gleichgewicht. Leider ist er vielen Gefahren ausgesetzt - eine davon ist der Klimawandel.

„Normalerweise folgt im August der letzte Wurf. Durch die warmen Herbsttage verschiebt sich dieser, sodass kleine Igel bei Kälte schwierige Bedingungen haben“, erzählt Jeanette Halmer von der Igel-Pflegestelle in St. Margarethen. Der Mangel an Insekten schwächt Igel überdies. Eine große Gefahr sind Rasenroboter, die bei Kollisionen den Tieren schwere Verletzungen zufügen.

Laktoseintoleranz etc.: Vorsicht bei der Fütterung!

Igel sind häufig von Parasiten befallen, was regelmäßige Entwurmung erfordert. „Achtung: Parasitenmittel für Hunde und Katzen können für die Insektenfresser tödlich sein“, warnt sie.

Wer Igel füttert, muss überlegt vorgehen, denn ihr Verdauungssystem ist sensibel: Ungeeignet ist Milch, aufgrund der Laktoseintoleranz der Tiere, aber auch das Igelfutter aus dem Handel. Dazu Halmer: „Es ist ein Irrglaube, dass der Igel Haferflocken oder Ähnliches frisst. Am besten eignet sich Katzenfutter in Nass- oder Trockenform mit hohem Fleischanteil, dazu frisches Wasser.“

Zum Schutz vor anderen Tieren sollten Igelfreunde das Futter in einem Igelhaus servieren. Bisher pflegte Jeanette Halmer 34 Tiere. Ihr Tipp: „Falls jemand einen verletzten Igel findet, am besten in einen Karton geben und fachkundige Hilfe in Anspruch nehmen.“ Und: Tierfreunde sollten den Igel im Freien betreuen, da er unangenehme Gerüche verbreiten kann.

