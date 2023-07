Eine Wohnhausanlage, bestehend aus 14 Wohneinheiten, erreichtet die WETgruppe | AUS mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung in Ober Grafendorf, auf dem Grundstück Mühlweg 22. Die Wohnungen mit Nutzflächen zwischen rund 56 und 78 Quadratmetern werden in Miete mit Kaufoption vergeben. Kürzlich fand im Beisen von Landtagsabgeordnete Doris Schmidl und Bürgermeister Rainer Handlfinger die Übergabe an die künftigen Mieterinnen und Mieter statt.