NÖs Jugendblasorchester-Talente trafen sich im GuK Rabenstein

Das Wochenende ging musikalisch weiter im GuK Rabenstein. Nach einem Konzert der Musikschule Pielachtal zum Tag der NÖ Musikschulen, traten an zwei Tagen die Jugendblasorchester Niederösterreichs gegeneinander an.

Rund 800 Jugendliche spielten in den 30 Orchestern. Teilnahmeberechtigt waren vereinseigene Jugendblasorchester, vereinsübergreifende Jugendblasorchester, sowie Musikschul- und Schulblasorchester. Die teilnehmenden Orchester traten je nach Altersdurchschnitt und Schwierigkeitsgrad der gewählten Stücke in den Stufen AJ (sehr leichte) bis EJ (schwere Literatur) an und gaben ein Pflichtstück und ein Selbstwahlstück zum Besten. Bewertet wurden die Orchester von einer Jury, bestehend aus Bundesjugendreferent-Stellvertreter der ÖBJ (Österreichische Blasmusikjugend) Katrin Fraiß sowie den beiden renommierten Komponisten Thomas Asanger und Otto M. Schwarz nach zehn verschiedenen Kriterien.

Diese Art von Wettbewerb bietet Jugendlichen die Möglichkeit, sich neben dem Einzelunterricht am Instrument orchestral weiterzuentwickeln und er bereitet auf den folgenden Eintritt in die heimischen Musikkapellen vor, erklärt der NÖ Blasmusikverband.

Für den österreichweiten Bewerb hat sich das Orchester „BLOWY“ des Musikschulverbandes Waidhofen/Ybbstal mit Dirigent Thomas Maderthaner in der Stufe CJ qualifiziert.

