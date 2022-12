Profis hinter der Linse kürten in Weinburg ihre Besten

69 Fotografinnen und Fotografen mit rund 1.200 beeindruckenden Bildern kämpften heuer bei der Foto-Landesmeisterschaft der Naturfreunde um die Stockerlplätze. Die Preisverleihung für die Jahre 2021 und 2022 fand erstmals in der Kerschanhalle in Weinburg statt.

Diese Aufnahme eines Buntspechts reichte Engelbert Schöner von den Naturfreunden Obergrafendorf für den Wettbewerb ein. Foto: Engelbert Schöner

Vier der frisch gekürten Landesmeister kommen von den Naturfreunden Ober-Grafendorf: Ortsgruppen-Fachreferent Karl Gloimüller gewann in der Sparte „Bewegung und Sport“ (2022), Michael Vit in der Sparte „Mensch“ (2022) und „Allgemein“ (2021), Helmut Hettl in der Sparte „Monochrom“ (2021) und Ingrid Vit in der Sparte „Natur“ (2021).

Bürgermeister Peter Kalteis und Naturfreunde-Präsidiumsmitglied Ernst Vitek begrüßten die Besucherinnen und Besucher. Im Anschluss übergaben sie gemeinsam mit Fotolandesreferent Eduard Stoiber die Medaillen. Neben dem Festakt konnten Fotobegeisterte rund 240 Farb- und Schwarzweißfotos in einer Ausstellung bewundern. Die Gemeinde Weinburg und den Naturfreunde Weinburg unterstützten beim Aufbau und der Durchführung.

